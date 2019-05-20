Başkan Mahçiçek EXPO için Fransa’da

BUGÜN NELER OLDU

Nantes şehrinde düzenlenen EXPO 2019, kapılarını açmasının ardından binlerce ziyaretçisini ağırlamaya başladı. 18 ülkeden 100'ün üzerinde bahçecilik sektörü katılımcılarının da ziyareti ile başlayan fuarın 12 gün süre ile açık olacağı belirtildi. C tipi özelliğe sahip EXPO'ya 300 bin ziyaretçinin gelmesi beklenirken, Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'te ziyaretçiler arasında yerini alarak, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında EXPO Genel Sekreteri Roselyne Carlet ile bir araya gelen Başkan Mahçiçek, kısa bir tanıtım ve işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve gelişimi için yeni bir dönem başlatacak proje EXPO 2023 Onikişubat'tan bahseden Başkan Mahçiçek, proje aşamalarını anlattı. Ayrıca ülkesinin ve Kahramanmaraş'ın doğası, kültürü, mutfağı ve tarihinden de bahseden Mahçiçek, dinleyenlerin dikkatini çekti.