Çocukların yüzü güldü

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Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 'Umudu Seviyorum' projesi kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin çocuk servisindeki odaları süsleyerek, çocukların hastane fobisinden kurtularak tedavi sürecine destek oluyorlar.MKÜ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Ceylan Kocaoğlu, bu projeyle hastalıklarla mücadele eden çocukların bu mücadeleden gülümseyerek galip çıkmaları için bir umut dalı da kendilerinin uzatmak istediklerini söyledi. Kocaoğlu, bu bağlamda 'Umudu Seviyorum' adlı projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını dile getirdi.Kocaoğlu, "Yayladağı Devlet Hastanesini uygulama merkezi olarak seçtik. Tamamen gönüllü öğrencilerimle beraber hastane odalarını korkulmayacak bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Ben emeği geçen öğrencilerimi tebrik ediyor, desteklerinden ötürü başta kaymakamlığımız olmak üzere ilçe sağlık müdürlüğü ve hastane personeline teşekkür ediyorum" dedi.Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nursel Arslan ise proje kapsamında hastane ortamında çocukların rahat etmesi, yüzlerinin gülmesi ve kendilerini sıkıntıda hissetmemeleri için oda düzenlemesi yaptıklarını vurguladı. İlk kez bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını belirten Arslan, "Çocukların yüzünün gülmesi, onlara bir umut ışığı olmak gerçekten tarif edilemez bir duygu" dedi.