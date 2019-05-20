‘Dünya ve Türkiye Ekonomisi’ tartışılacak

BUGÜN NELER OLDU

zirve toplantılarıyla tanıştıran Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD), dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu konuk ettiği 5'inci Çukurova Zirvesi'nden 2 ay sonra, büyük bir ekonomi toplantısına daha ev sahipliği yapıyor. Çukurova GİAD'ın 'Bilgi Güçtür' toplantıları kapsamındaki programda, bu kez, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş Adana'da konuk edilecek. 'Dünya ve Türkiye Ekonomisi' başlığıyla gerçekleşecek toplantı 21 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Adana HiltonSA'da yapılacak. Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya büyük heyecan yaşadıklarını belirtti.