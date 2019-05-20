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’te Gafur Uzuner sergisi

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019
Gaziantep’te Gafur Uzuner sergisi
RESSAM Gafur Uzuner, Gaziantep'te sanatın ve sanatçının buluşma merkezi haline gelen Sanko Sanat Galerisi'nde "Kırmızı" temalı 26'ncı kişisel resim sergisini açtı. Sergisinde suluboya ve akrilik boya çalışmalarının yer aldığını belirten ressam Uzuner, "Masalsı biçimi seviyorum. Olağandışılığı kullanarak gökyüzünde ve sularda kırmızı rengi kullandım. Gökyüzünde uçan balıkları tasvir ettim. Ana tema kırmızıyı kullandım. Seyahat ederken gidip gördüğüm yerlerdeki izlenimlerimi kendimce resmedip sanatseverler ile paylaşıyorum. Resim yaparken çok keyif alıyorum" dedi. Konuşmalardan sonra fotoğraf sanatçısı Bülent Teymur, SANKO Holding tarafından bastırılan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını, sanatçı Gafur Uzuner'e hediye etti.
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Gaziantep’te Gafur Uzuner sergisi
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