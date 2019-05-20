Gaziantep’te iftar bereketi

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Büyükşehir Belediyesi, kentte 6 noktaya kurduğu iftar çadırlarında 12 bin kişiye iftar yemeği veriyor. Kentte çeşitli nedenlerle iftara yetişemeyen vatandaşlar, üç çeşit sıcak yemekle orucunu açma imkanı buluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de iftar çadırlarını ziyaret ederek vatandaşlarla birlikte iftarını açıyor.Gaziantep Üniversitesi Atakent Parkı, Şehreküstü İtfaiyesi, Kayaönü İtfaiyesi, Düztepe Çamlık Parkı, Karataş Mahallesi 410 Cadde, Şahinbey Kavaklık Rotary Aile Sağlığı Merkezi karşısı ve GAR binası önündeki iftar çadırları Ramazan boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli olmak üzeri 7 taşra ilçesinde de iftarlar verilmeye devam ediyor.Ramazan'ın bolluk ve bereket ayı olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, "Ramazan, herkesin gönül rahatlığıyla gelip iftarını açabildiği iftar sofralarımızda fakir ve muhtar durumdaki kardeşlerimize yer açmaya, öksüz, dul ve yetimleri sevindirmeye, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olacaktır" diye konuştu.