Gölbaşı Gölü’nde takvim başlıyor

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suları, manzarası, florası ve faunasıyla kendisine adeta hayran bırakan, 193 kuş türünün yaşam alanı bulduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün, turizme kazandırılması için çalışmalar başlıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, kurutulan Amik Gölü'nün adeta son gözyaşı damlası olan Gölbaşı Gölü'nün 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillendiğini kaydetti.Aynı yıl içerisinde yönetim planı çalışmalarının başladığını ve 2018 yılında bunun sonuçlandığını hatırlatan Yayman, "Plan Ulusal Sulak Alan komisyonunun onayından geçtikten sonra resmi olarak yürürlüğe girecek. Gölün sulak alan dahilinde bir ideal hedef, dört uygulama hedefi, 26 faaliyet ve plan kararlarından oluşmaktadır. Planda 17 farklı kurumun görev ve sorumluluğu bulunmaktadır. Planın ideal hedefi, Gölbaşı Gölü'nün korunması, göl yaşamının iyileştirilmesi, gölün dünyaya tanıtılması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması ve halkın farkındalığının arttırılmasıdır" dedi. Meseleyi yakından takip ettiklerini anlatan Yayman, Hatay'daki en büyük hedeflerinden birisinin de Gölbaşı Gölü'nün korunması ve sulak alan kapsamına alınması olduğunu söyledi. Yayman, konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığıyla görüşmeler yapıldığını ifade ederek, "Görüşmeler doğrultusunda yol haritasında şunlar olacak. Göldeki su seviyesinin kontrol altına alınacak. Gölü besleyen kaynaklarda ve gölden su çekimleri engellenecek, gölde su tutmak için savak yapılacaktır. Alandaki canlıların ve yaşama alanlarının korunması ve iyileştirilmesine ilişkin önlemler alınacak" dedi. Gölbaşı Gölü'nün tabiat turizmi potansiyelinin arttırılması için çalışmaların yapılacağını anlatan Yayman, bu projenin 2022 yılına kadar tamamlanması planlandığını, alanda fotosafari, dalış turizmi gibi ekoturizm faaliyetlerinin yapılmasının ön görüldüğünü vurguladı. Yayman, insan kaynaklı tahribatın azaltılması içinde çalışmaların yapılacağını belirterek, gölü ve çevresini kullananlara yönelik çeşitli bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise "Ülkemizin en önemli sulak alanlarından biri konumunda olan Gölbaşı Gölü'nün korunarak turizme kazandırılmasının en büyük hedefleri olduğunu" ifade etti.