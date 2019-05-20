Hatay kenetlendi

S
por Toto 1. Ligi, 67 puan toplayarak 3. sırada tamamlayan Hatayspor
'un play-off ilk turundaki rakibi Adana Demirspor
oldu. İlk maçı Adana'da onayacak Hatay
'da tüm kent Süper Lig'
e çıkacaklarına inanmış durumda. Bordo-beyazlı flamalarla donatılan kentte esnafla bir araya gelerek destek isteyen başkan Mehmet Maden, "Hatayspor kuruluşunun 50. yılında, Hatay halkını ve sporseverlerini, çok değerli ve anlamlı bir 50. yıl hediyesi ile onurlandırmış ve Hatay'ın gururu olmuştur"
dedi. Hatayspor Kulübü Derneği'nin yönetim anlayışının, sportif başarı odaklı olduğunu belirten Maden, "İyi futbol oynamak; sportmenlik, fairplay kurallarına tam uyum ve spor etiğine uygun davranış göstermektir. Hatayspor'umuzu Süper Lig'e taşıyacak maçlarımız 22, 26 ve 30 Mayıs'ta oynanacaktır. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig... Bu güzel hedefe hep birlikte ulaşmak için tüm Hataylılar olarak bu dönem mutlaka kenetlenmek zorundayız"
ifadelerini kullandı.
HATAYSPOR'UMUZA GÜÇ VERELİM
BAŞKAN
Mehmet Maden, "Hatayspor Yönetim Kurulu olarak istiyoruz ki; Hatay'ımızın tüm mülki ve mahalli idarelerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, cefakar taraftarlarının ve halkımızın güç birliğine ihtiyacımız vardır. Bu sebeple bu birlikteliği göstermek için Hatay'ımızın her yerini Hatayspor'umuzun bayraklarıyla donatalım. Hatayspor'umuza güç verelim. Birbirimize Hatayspor'umuzun renkleriyle daha çok sarılalım. Hatayspor'umuzun şampiyonluğuna şampiyonluk katalım" dedi.