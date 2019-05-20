Hatay kenetlendi

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por Toto 1. Ligi, 67 puan toplayarak 3. sırada tamamlayan'un play-off ilk turundaki rakibioldu. İlk maçı Adana'da onayacak'da tüm kente çıkacaklarına inanmış durumda. Bordo-beyazlı flamalarla donatılan kentte esnafla bir araya gelerek destek isteyen başkan Mehmet Maden,dedi. Hatayspor Kulübü Derneği'nin yönetim anlayışının, sportif başarı odaklı olduğunu belirten Maden,ifadelerini kullandı.Mehmet Maden, "Hatayspor Yönetim Kurulu olarak istiyoruz ki; Hatay'ımızın tüm mülki ve mahalli idarelerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının, cefakar taraftarlarının ve halkımızın güç birliğine ihtiyacımız vardır. Bu sebeple bu birlikteliği göstermek için Hatay'ımızın her yerini Hatayspor'umuzun bayraklarıyla donatalım. Hatayspor'umuza güç verelim. Birbirimize Hatayspor'umuzun renkleriyle daha çok sarılalım. Hatayspor'umuzun şampiyonluğuna şampiyonluk katalım" dedi.