Kontrolü kaybetti ölümden döndü

BUGÜN NELER OLDU

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, 20 metrelik yükseklikten uçtu. Aracın içerisindeki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Kaza, Gaziantep'in Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bir sokakta dönüş almak isteyen Dilek D. yönetimindeki 06 ET 6518 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolunca 20 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.