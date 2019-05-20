Melih ABİ: Park alanlarını uyuşturucu kullananlar işgal ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Gürselpaşa Mahallesi ile ilgili şikayetler bitmiyor.Bozuk yol, ilgisizlik derken şimdi de okul önlerine karanlık tipler dadandı.Durumdan çevre sakinleri ve öğrenciler rahatsız.75203 sokağın önü Kuzey Kıyıboyu Caddesinin kenarı belediye park alanı olarak geçiyor.Bu bölgeye çok modern güzel siteler yapılıyor.İdeal Yaşam Sitesi, İdeal Loft Sitesi, İdeal Kıyıboyu Sitesi, İdeal Süit Sitesi.Bu dört sitede yaklaşık 355 aile oturacak.Aynı şekilde Üstemel siteleri, Armada siteleri, Furkan siteleri ve diğer sitelerde mevcut.Halen yapımı devam edenler de var!Site sakinlerinin çocuklarının okuduğu okullar da var.Maalesef burası karanlık tipler tarafından işgal edilmiş.Belirli bir saatten sonra insanlar eşiyle sokağa çıkamıyor.Uyuşturucu kullananlarca taciz ediliyor.Çevreye rahatsızlık veriyorlar.Sakinler polisi arıyor.Ekipler geldiği zaman serseriler dağılıyor, ama sonra geri geliyorlar.Zeydan Başkan parkları yaptır.Valimiz Mahmut Demirtaş'tan da güvenlik konusunda ricaları var.Duyarlı Valimizin konuya hemen el atacağından şüphem yok!Bu pislikler el birliğiyle oradan temizelenecek!Tarsus'ta büyüyen bir okurumuz."Tarsus'ta Saat Kulesinin bulunduğu Ulu Cami' nin arkasındaki Şehit Kerim Mahallesinde büyüyen bir Tarsuslu olarak, Saathane' nin çıkardığı sesin Kilise çan sesi olduğu hiç aklımıza gelmedi.Sürekli gece gündüz çalan Saat Kulesinin çanı kimseyi rahatsız etmedi.Biz yakınında yaşayanlar bu sesten rahatsız olmadık.Çıkan ses Saathane' nin sesiydi.Saat Kulesi şimdilerde ses çıkarmaz hale geldi" diyor.Okurumuzun sesine kulak verelim.Kule yine eskiden olduğu gibi ses versin.