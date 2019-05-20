Ölüme davetiye çıkaran yol

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da D400 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayalar adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Üst veya alt geçidin bulunmadığı yolda insanlar refüj üzerindeki demir korkulukların arasından akrobatik hareketler yaparak geçiyor. Yolun karşısına geçmek için süratli giden araçların arasından koşan vatandaşların canlarını hiçe saymaları görenleri hayrete düşürüyor.Kenti ikiye bölen ve trafiğin en yoğun olduğu yerlerin başında gelen D400 Karayolu üzerindeki Kennedy Köprüsü yanından her dakika onlarca yaya yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Vatandaşalar karşı şeride geçmek için yaklaşık 250 metre ileri de bulunan yaya geçidini kullanmak yerine refüj üzerinde bulunan demir korkuluklar dan atlamayı tercih ediyor.Özellikle kentin Güney bölgesinde yaşayan insanlar Sabancı Merkez Camisi ve yanında bulunan Merkez Park gitmek için D400 karayolunun üzerinden geçmek mecburiyetinde kalıyor. Alt veya üst geçidin bulunmadığı yolda insanlar refüj üzerinde bulunan demir korkuluklar arasından akrobatik hareketler yaparak geçtikten sonra süratli giden araçların arasından koşarak karşı tarafa geçiyor. Cuma namazı çıkışı yoğun kalabalığın yaşandığı bölgede insanların yaya geçidini kullanmak yerine refüjden atlamaları görenleri hayrete düşürüyor. Lise ve orta öğretim öğrencilerininse aynı yöntemi kullanarak binlerce aracın arasından geçmesi yürekleri ağza getiriyor. Araçların süratli geldiğini gören ve paniğe kapılan küçük çocuklar ile yaşlılar elleriyle 'Dur' hareketi yaparak araçları yavaşlatmaya çalışıyor.Bölgede bulunan vatandaşlar, "Canını hiçe sayan ve 250 metre yürümeye üşenen kişiler, yapılan demir parmaklıkları bir insanın geçebileceği kadar kırıyor ve buradan geçiyor. Kırılan yer onarılınca bu kişiler orayı tekrar kırarak kullanmaya devam ediyor. Burası şehirlerarası bir yol. Araçlar süratli bir şekilde gidiyorlar. Kazaların engellenmesi için üst veya alt geçit şart" diye konuştu.