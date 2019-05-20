Özat: Süper Lig’e çıkacağız

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por Toto 1. Lig'in son haftasında Gençlerbirliği
'ni 2-1 mağlup ederek play-off trenine binen Adana Demirspor
'da tam anlamıyla bayram havası yaşanıyor. Teknik direktör Ümit Özat
, oyucularını kutladığını ve onlarla iftihar ettiğini söyledi. Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Özat, "Bu inançla Süper Lig'e çıkarız"
diye konuştu. Umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Özat, "Teknik adamlık kariyerimde çalıştığım en karakterli oyuncu grubu. Ancak şu an bitmiş bir şey yok. Önümüzde nasipse 3 maç daha var. Adana Demirspor'a Play-Off yakışıyor ama şampiyonluk daha çok yakışacak. Sevineceğiz, ondan sonra da Play-Off'un ilk karşılaşmasına odaklanacağız"
ifadelerini kullandı.
İLK MAÇ ADANA'DA
Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig Play-Off turu ilk karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başlayan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor
SANCAK İDDİALI
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, takımının Play-Off kapısını aralamasına en çok sevinen isim oldu. Sancak, "Bu takım hak ettiği yere gelecek" dedi.