Özat: Süper Lig’e çıkacağız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in son haftasında'ni 2-1 mağlup ederek play-off trenine binen'da tam anlamıyla bayram havası yaşanıyor. Teknik direktör, oyucularını kutladığını ve onlarla iftihar ettiğini söyledi. Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Özat,diye konuştu. Umudunu hiç kaybetmediğini dile getiren Özat,ifadelerini kullandı.Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig Play-Off turu ilk karşılaşmasında sahasında konuk edeceği Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden Ankara'da başlayan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyorAdana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, takımının Play-Off kapısını aralamasına en çok sevinen isim oldu. Sancak, "Bu takım hak ettiği yere gelecek" dedi.