Tıp Öğrencileri Birliği 68. IFMSA toplantısı yapıldı

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Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği (MSANC–Medical Students' Associations of Northern Cyprus), dünya genelindeki tıp öğrencilerini temsil eden Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA)'nun Slovenya'da gerçekleştirilen 68. IFMSA Toplantısına katılarak adadaki tıp fakültesi öğrencilerini temsil etti. Genel Kurul'a Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliğini temsilen Başkan Sultan Jarboue Salaheldin, Genel Sekreter İrem Tekin, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asu Özince ve Staj Değişimi sorumlusu Simge Cibros katıldı. Çalışma kollarının eğitimlerine katılarak tüm dünyadan gelen Tıp Fakültesi öğrencileriyle yaptıkları aktiviteleri, projeleri paylaşan, Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişim Fuarına da katıldılar. Kuzey Kıbrıs'ı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ni tanıtan sunumlar yapan öğrenciler, staj değişim programını anlattılar. MSANC ve diğer ülkelerin tıp öğrenci birlikleri arasında imzalanan kontratlar çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Staj Değişimi Programıyla 18 ülkeden 24 tıp fakültesi öğrencisine ülkemizde staj yapmaları için ev sahipliği yapacak.