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’da fabrikadan kablo hırsızlığı

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Adana’da fabrikadan kablo hırsızlığı
ADANA'DA, bir tekstil fabrikasının trafosundan elektrik kablolarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 2 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık şüphelisi kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, burada kendilerini görünce uzaklaşmaya çalışan 2 kişinin içinde olduğu hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsü Selçuk S, taşkınlık çıkarıp polise mukavemette bulunması üzerine zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Araçta yapılan aramada bir tekstil fabrikasının trafosundan çalındığı ve değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu belirlenen bakır kablolar bulundu. Gözaltına alınan Selçuk S. ve yanındaki Nebi Y, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Adana’da fabrikadan kablo hırsızlığı
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