Berfin tedaviye hazırlanıyor

HATAY'DA
dershaneden
evine giderken
uğradığı
asitli saldırı
sonucu
sağ gözünü
kaybeden ve
yüzünün bir
bölümü yanan
19 yaşındaki
Berfin
Özek, estetik
ameliyatıyla eski görüntüsüne
kavuşacağı günü
umut ve heyecanla bekliyor.
İskenderun ilçesinde
yaşayan ve yüzüne dökülen
asit nedeniyle adeta hayatı
kararan Berfin Özek'in
dramına Sağlık Bakanlığı
duyarsız kalmadı. Asidin
etkisiyle yüzünün büyük
kısmı yanan, sağ gözünü
kaybeden, diğer gözünde
kısmen görme kaybı
olan Özek'in 400 bin liralık
ameliyat masrafları, Sağlık
Bakanlığının girişimleri
sonucu Muğla'nın Bodrum
ilçesindeki özel bir hastane
tarafından karşılanacak.
Özek ve ailesi, Ramazan
Bayramı'ndan sonra başlayacağı
bildirilen tedavi
sürecine hazırlanıyor.
1,5 yılda 5 ameliyat geçirmesi
beklenen Berfin'in
tek hayali ise eski yüzüne
kavuşmak.
Berfin Özek, ailece çok
zor bir süreci atlattıklarını,
kabus gibi günleri geride
bıraktıklarını söyledi.
Yaklaşık 3 ay Adana
Şehir Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavi gördüğünü
belirten Özek,
şöyle konuştu: "Yüzüme
asit dökülme anını hiç
hatırlamak istemiyorum
çünkü bana çok acı verdi.