Berfin tedaviye hazırlanıyor

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dershanedenevine giderkenuğradığıasitli saldırısonucusağ gözünükaybeden veyüzünün birbölümü yanan19 yaşındakiBerfinÖzek, estetikameliyatıyla eski görüntüsünekavuşacağı günüumut ve heyecanla bekliyor.İskenderun ilçesindeyaşayan ve yüzüne dökülenasit nedeniyle adeta hayatıkararan Berfin Özek'indramına Sağlık Bakanlığıduyarsız kalmadı. Asidinetkisiyle yüzünün büyükkısmı yanan, sağ gözünükaybeden, diğer gözündekısmen görme kaybıolan Özek'in 400 bin liralıkameliyat masrafları, SağlıkBakanlığının girişimlerisonucu Muğla'nın Bodrumilçesindeki özel bir hastanetarafından karşılanacak.Özek ve ailesi, RamazanBayramı'ndan sonra başlayacağıbildirilen tedavisürecine hazırlanıyor.1,5 yılda 5 ameliyat geçirmesibeklenen Berfin'intek hayali ise eski yüzünekavuşmak.Berfin Özek, ailece çokzor bir süreci atlattıklarını,kabus gibi günleri geridebıraktıklarını söyledi.Yaklaşık 3 ay AdanaŞehir Eğitim ve AraştırmaHastanesinde tedavi gördüğünübelirten Özek,şöyle konuştu: "Yüzümeasit dökülme anını hiçhatırlamak istemiyorumçünkü bana çok acı verdi.