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Berfin tedaviye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Berfin tedaviye hazırlanıyor
HATAY'DA dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyatıyla eski görüntüsüne kavuşacağı günü umut ve heyecanla bekliyor. İskenderun ilçesinde yaşayan ve yüzüne dökülen asit nedeniyle adeta hayatı kararan Berfin Özek'in dramına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacak. Özek ve ailesi, Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağı bildirilen tedavi sürecine hazırlanıyor. 1,5 yılda 5 ameliyat geçirmesi beklenen Berfin'in tek hayali ise eski yüzüne kavuşmak. Berfin Özek, ailece çok zor bir süreci atlattıklarını, kabus gibi günleri geride bıraktıklarını söyledi. Yaklaşık 3 ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Özek, şöyle konuştu: "Yüzüme asit dökülme anını hiç hatırlamak istemiyorum çünkü bana çok acı verdi.
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Berfin tedaviye hazırlanıyor
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