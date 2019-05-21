Burs sıralama, seviye tespit sınavı yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji, 18 Mayıs'ta Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar. Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu'nu 21 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 15 öğrenci tam burs, 34 öğrenci yarım burs ve 39 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 109 öğrenci burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçları, Yakın Doğu Koleji ve eğitim programları hakkındaki her türlü bilgiye nec.k12.tr web adresinden ulaşabilir veya 8.30-12.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Müdürülüğünden gerekli bilgiler alınabilir. Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 24 Mayıs 2019 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemeleri için 14 Haziran 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji sekreterliğine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.