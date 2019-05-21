Dalgıçlardan anlamlı dalış

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 100. yılı dolayısıyla dalış yaparak, su altında Türk bayrağı açtı. Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, dalış eğitim kampı için "R/V İSTE-1 Araştırma Gemisi" ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Kamışlı Koyu'ndan denize açıldı. Burada dalış yapan üniversiteliler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizin altında Türk bayrağı açarak kutladı.