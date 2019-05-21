Final’de 19 Mayıs coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Adana Final Okulları'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nun öğrencilere, Samsun'a Çıkış Ruhu'nu anlattığı söyleşisi ile başlayan etkinlikler, hafta boyunca okulun kampüsünde düzenlenen gençlik turnuvası, gençlik konseri ile devam ederken son olarak tiyatro salonunda günün anlam ve önemine uygun düzenlenen Anma Töreni ile kutlandı. Adana Final Okulları Genel Müdürü M.Turhan Orhan'ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasının ardından başladı. Gençliğin Ata'ya Cevabının okunmasının ardından, lise öğrencilerinden oluşan koro şarkılar seslendirdi. Slayt gösterileri ile zenginleştirilen program folklor gösterisinin ardından salondaki öğrencilerin dev Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıp "Atam İzindeyiz " sloganı ile son buldu. Adana Final Okulları Müzik Grubu'nun, okulun kampüsünde verdiği konser alkış aldı.