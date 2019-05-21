Gençlik hayalini 63’ünde gerçekleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 63 yaşındaki ev hanımı Ayten Aktaş, gençlik hayalini gerçekleştirmek için torununun yönlendirmesiyle başladığı mozaik kursunda, kısa sürede yaptığı birbirinden güzel eserlerle dikkati çekiyor. Gençlik yıllarında el sanatlarına ilgi duyan ancak çocuklarla ilgilenmekten ve ev işlerinden fırsat bulamadığı için hayalini sürekli erteleyen Aktaş, bu ilgisini bilen torununun yönlendirmesiyle, 10 ay önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat Merkezi'nde mozaik kursuna başladı. Aktaş, burada haftanın 5 günü diğer kursiyerlerle birlikte eğitim alıyor. Mozaik sanatını öğrenmenin mutluluğunu yaşayan 4 çocuk annesi 9 torun sahibi Aktaş, çabası ve isteğiyle çevresindekilerin takdirini topluyor, yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Taş kırarken gözlerine sıçramaması için mozaik gözlüğünün içerisine dereceli gözlük camlarını yerleştiren Aktaş, azmiyle diğer kursiyerlere de örnek oluyor. Aktaş, tekniğini ilerlettikten sonra, "Çingene kızı" mozaiğini çalışmayı hedefliyor.