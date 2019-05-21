Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

BUGÜN NELER OLDU

Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu eski Sevgican Hastanesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Ercan Ceylan idaresindeki 01 L 5157 plakalı otomobil, kavşağa yan şeritten giren Soner Ulutaş yönetimindeki 01 SL 119 plakalı otomobile, daha sonra karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 Y 7053 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Ercan Ceylan ve Soner Ulutaş'ın kullandığı otomobiller kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu. Kazayı üç aracın sürücüsü de burnu bile kanamadan atlattı.