Kızılay’a kan verin hayat kurtarın

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sosyal sorumluluk projesi ile adından söz ettiren Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yeni bir etkinliğe daha imza attı. Yüksekokul Yönetimi Kızılay'ın "Kan Ver Hayat Ver" sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasına destek oldu.Yüksekokul içerisinde kurulan Kızılay Kan Merkezi standında öğrenci, akademisyen ve idari personel kan bağışında bulundu. Yapılan kan bağışı etkinliğinde bir günde 77 ünite kan toplandı. Ayrıca Kök hücre bağışı için 42 kişiden kan alındı. Sağlık sektöründe hizmet verecek olan öğrencilerinin kan bağışı bilincinin daha da pekişmesi için kampanyaya destek verdiklerini ifade den Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Neslihan Boyan, Kızılay'ın bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçlarıyla ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflediğini ifade etti.