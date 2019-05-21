Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin

BUGÜN NELER OLDU

caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başlarken, yetkililer de insanlara bölgeye yaklaşmamaları ve hayvanları ürkütmemeleri uyarısı yaptı. Mersin'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı. Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin'de bu yıl ilk yuvayı merkez Mezitli ilçesinde bulunan Davultepe kumsalına yaptı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri de yuvayı tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.