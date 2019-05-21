Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin

Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin
CARETTA caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan Mersin'de kumsala çıkan kaplumbağalar ilk yumurtalarını bırakmaya başlarken, yetkililer de insanlara bölgeye yaklaşmamaları ve hayvanları ürkütmemeleri uyarısı yaptı. Mersin'de sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte anaç kaplumbağalar, yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için kumsallara dönmeye başladı. Yılda sadece bir kez yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları, Mersin'de bu yıl ilk yuvayı merkez Mezitli ilçesinde bulunan Davultepe kumsalına yaptı. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri de yuvayı tespit ettikten sonra vatandaşları uyarmak için bölgeye tabelalar astı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumsala çıkan deniz kaplumbağalarını ürkütmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN