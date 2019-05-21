Mavi Şimşekler Hatayspor'u gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

5 OCAK Fatih Terim Stadı'nda yarın Hatayspor'u konuk edecek olan Adana Demirspor çalışmalarını teknik direktör Ümit Özat gözetiminde sürdürüyor. Süper Lig'i bu sezon yakalamak isteyen mavi-lacivertli ekipte heyecan dorukta... Özat, "Son maçlarımızı oynuyoruz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra bu yarışı bırakmayacağız" dedi. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Hatayspor karşılaşması öncesinde yönetim bilet fiyatlarında indirime gitti. Kapalı tribün 10, maraton 5 ve kale arkası 3 lira olarak belirlendi. Kombinelerin geçerli olacağı karşılaşmada rakibini yenerek avantaj elde etmek isteyen mavi-lacivertli ekip galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.