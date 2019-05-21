Melih ABİ: Konser iyi de insanların iftar vakti evine gitmesine engel olma Zeydan Başkan

BUGÜN NELER OLDU

Pazar günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık.Millet olarak gurur duyduk!Renkli görüntüler oluştu.100 yıl öncesine kadar gittik.Akşam da Büyükşehir Belediyesi Ediz'e konser verdirdi.Konser her zaman olduğu gibi Tren Garı'nın önündeki İstasyon Meydanı'ndaydı.Kentin iki ana arteri Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı trafiğe kapatıldı.Trafik allak bullak oldu.Buralarda oturanlar evlerine gidemedi.Kontrol noktalarındaki polisler ise asık suratlarıyla bir vatandaşı dövmediği kaldı.Mübarek Ramazan ayındayız.İftar vakti geldi adam evine gidemiyor.Başkan Zeydan Karalar oruç tutmadığı için belki halden anlamaz!Ama insanlar oruç tutuyor ve evine gidemiyor.Neden etkinlik için belediye yolları kapattı.İnsanlara sinir krizleri geçirtti.Ziyapaşa Bulvarı kapalı.Atatürk Caddesi kapalı.Havadan uçarak mı evlerine gidecekler.İki cadde ara yollarla birlikte neden kapatıldı?Demir parmaklıklı bariyerlerle kapatılmış yollardan yaya olarak geçmek bile mümkün değil...Görevli memurlardan ricacı olanların ise bir dayak yemediği kaldı."Evine nasıl gidersen git" dediler.Neymiş Büyükşehir Belediyesi konser veriyormuş.Bu yüzden yolda kalan belediyeye rahmet okuyan çok insan gördüm.Konsere gelenler oruç tutmuyor olabilir.Ama evine gidecek olan insanlara engel olamazsınız.Kentin göbeğinde konser olmaz.Maalesef bütün etkinlikler İstasyon Meydanı'nda yapılıyor.Başka yerde yapın.İnsanları mağdur etmeye hakkınız yok.Konserinizi verin, ama o semtte oturanların evlerini gitmelerine çözüm bulun.