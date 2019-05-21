Polise teslim olmadı intihar etti

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tutuklu bulunduğu cezaevinde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapse mahkum edildiğini öğrenen 41 yaşındaki Fatih Usbahalı, 8 gün önce cezaevinden kaçtı. Bunalıma giren Usbahalı, sanayi sitesinde rastgele ateş açtı. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan Ali Çilesiz'in başına silah dayayıp onu rehin aldı. Çilesiz, ikna ettiği Usbahalı ile oturup birlikte alkol aldı, saldırgan sızınca da üzerine kapıyı kilitleyip eve gitti. Sabah geri döndüğünde Usbahalı'yı işyerinde görünce durumu polise bildirdi. Özel harekat, film gibi bir operasyonla işyerine girdi ama Fatih Usbahalı, kafasına sıkıp intihar etti. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yer alan Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Usbahalı, yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapse mahkum edildiğini öğrenince 12 Mayıs'ta cezaevinden firar etti. Polis, her yerde onu ararken, bunalıma giren Usbahalı, yanına aldığı silahla Oto Sanayi Sitesi'ne baskın yapıp, rastgele ateş açtı. Bir işyerini kurşun yağmuruna tutan Usbahalı'nın silahından çıkan kurşunlar, bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Aynı akşam Fatih Usbahalı, sitede egzozculuk yapan Ali Çilesiz'in dükkanını basıp, Çilesiz'i rehin alarak başına silah dayadı. Usbahalı, "Yeniden hapse girmek istemiyorum. Seni de kendimi de öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine Çilesiz, şahsı önce ikna edip silahını indirmesini sağladı, sonra da onunla birlikte alkol aldı. Çilesiz, zanlının alkolden etkilenip sızmasını fırsat bilip, üzerine kapıyı kilitleyip eve gitti. Ertesi gün sabah yeniden işyerine döndüğünde Usbaha karşılaşan Çilesiz, kendisine silah doğrultulunca dışarı kaçtı, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgeyi de güvenlik çemberine aldı. Usbaha, teslim olmak istemediğini belirlince müzakereci de özel harekatın zırhlı aracıyla işyerine girip, onu ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun üzerine özel harekat, önce şahsın saklandığı yerin camlarını kırdı, sonra içeri gaz bombası atıp, maskeyle işyerine girdi. Baskını fark eden Fatih Usbahalı da silahını bu kez başına dayayıp, tek el ateş edip intihar etti.