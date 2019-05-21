Şahinbey kupayı kaldırdı

BUGÜN NELER OLDU

mpute Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu daha önceden garantileyen Şahinbey Belediyespor'a, 17. haftadaki Bursa Ampute Gücü maçının ardından kupası verildi.Maçı 6-0 kazanan Şahinbey'e karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası verildi. Takımın futbolcuları da şampiyonluk madalyalarını boynuna taktı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iki bayramı birlikte yaşadıklarını belirterek,dedi.