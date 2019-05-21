Şahinbey kupayı kaldırdı

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mpute Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu daha önceden garantileyen Şahinbey Belediyespor'a, 17. haftadaki Bursa Ampute Gücü maçının ardından kupası verildi. Şahinbey Belediyespor, Akkent Spor Köyü Futbol Sahası'nda 17. hafta mücadelesinde Bursa Ampute Gücü ile karşı karşıya geldi.
Maçı 6-0 kazanan Şahinbey'e karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası verildi. Takımın futbolcuları da şampiyonluk madalyalarını boynuna taktı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iki bayramı birlikte yaşadıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa Gaziantep'e Ampute Süper Ligi Kupası geliyor. Takımımız bu yıl destan yazdı. Takımın kendi içinde rekorları var. Sezonun en fazla gol atan takımı, namağlup, en az gol yiyen takımı. İnşallah takımımızdan çok daha büyük başarılar bekliyoruz"
dedi.