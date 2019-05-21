Samandağ’a indiler

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Hatay etabında genel klasmandakadınlar klasmanında isebirinci oldu. Samandağ ilçesinde önceki gün başlayan şampiyonanın 3. etabına, 13 ilden 40 sporcu katıldı. Çevlik Tepesi'nden atlayış yapan sporcular, paraşütleriyle gökyüzünde süzülerek renkli görüntüler oluşturdu.Yarışlar sonunda genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Erol Aslantaş ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Aleyna Özel birinci, Elif Güleryüz ikinci, Mediha Sevgen üçüncü sırada yer aldı. Kulüp klasmanında da Bursa Nilüfer Belediyespor birinciliği elde etti.