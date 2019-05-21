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Samandağ’a indiler

’a 13 ilden gelen 40 sporcu, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda dünyanın en uzun kumsalı Samandağ’a inmek için yarıştı

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Samandağ’a indiler
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın Hatay etabında genel klasmanda Kerem Dinçer, kadınlar klasmanında ise Aleyna Özel birinci oldu. Samandağ ilçesinde önceki gün başlayan şampiyonanın 3. etabına, 13 ilden 40 sporcu katıldı. Çevlik Tepesi'nden atlayış yapan sporcular, paraşütleriyle gökyüzünde süzülerek renkli görüntüler oluşturdu. Sporcular, dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahili'ne iniş yaptı. Yarışlar sonunda genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Erol Aslantaş ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Aleyna Özel birinci, Elif Güleryüz ikinci, Mediha Sevgen üçüncü sırada yer aldı. Kulüp klasmanında da Bursa Nilüfer Belediyespor birinciliği elde etti.
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Samandağ’a indiler
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