Sevgilisini kıskandı otomobilden attı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da kıskançlık krizine giren Celal Yeşilmen az kalsın bir kadın ve karnındaki bebeğini hayattan koparacaktı. Olay Çukurova İlçesi Karslı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 FM 164 plakalı otomobil ile gezintiye çıkan Celal Yeşilmen ile bir süredir birlikte yaşadığı A.E. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine 3 aylık hamile genç kadın Yeşilmen tarafından darp edilip otomobilden atıldı. Araçtan yola düşen A. E.'yi gören vatandaşlar hemen yardımına koştu ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan A. E. olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kadının ve karındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. A. E.'nin polise verdiği iadesinde, "Otomobil ile geziyorduk. Kıskançlık krizine girdi ve tartışmaya başladık. Önce yumruk salladı daha sonra da araçtan beni atıp gitti" dediği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Celal Yeşilmen polis tarafından aranıyor.