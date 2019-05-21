Süper Lig’e taşıyalım

BUGÜN NELER OLDU

lay-off turu ilk maçında yarın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek olan Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlenirken kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile'ta tesislere gelerek futbolcuları ziyaret etti.Başkan Konukoğlu oyuncuları ile sohbet ederek, Osmanlıspor maçı öncesi başarılar diledi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise Osmanlı maçını kazanarak rövanşta avantaj elde etmek istediklerini belirtti. Altıparmak,dedi.Osmanlıspor'un iyi oyunculardan kurulu koşan bir takım olduğunun altını çizen teknik adam, "Gerekli önlemleri alıp maç saatini bekleyeceğiz. Burada biz teknik ekip, sahada mücadele eden futbolcularımız kadar taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bu takım Gaziantep'in takımı. Süper Lig coşkusunu her birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.