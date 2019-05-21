Süper Lig’e taşıyalım

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lay-off turu ilk maçında yarın Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek olan Gazişehir Gaziantep hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekipte morallerin yerinde olduğu gözlenirken kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile yöneticiler Murat Güneri, Yusuf Demsoy, Hakan Aslansoy ve Sedat Özdinç
'ta tesislere gelerek futbolcuları ziyaret etti.
GÜCÜMÜZ HALA YERİNDE
Başkan Konukoğlu oyuncuları ile sohbet ederek, Osmanlıspor maçı öncesi başarılar diledi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise Osmanlı maçını kazanarak rövanşta avantaj elde etmek istediklerini belirtti. Altıparmak, "Zor bir süreç bizi bekliyor. Ancak Gazişehir Gaziantep bunun üstesinden gelebilecek güce sahip bir takım"
dedi.
TARAFTARA SESLENDİ
Osmanlıspor'un iyi oyunculardan kurulu koşan bir takım olduğunun altını çizen teknik adam, "Gerekli önlemleri alıp maç saatini bekleyeceğiz. Burada biz teknik ekip, sahada mücadele eden futbolcularımız kadar taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor. Bu takım Gaziantep'in takımı. Süper Lig coşkusunu her birlikte yaşamak istiyoruz" dedi.