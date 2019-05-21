Tünelle liman kenti olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, Amanos tünellerinin yapılmasıyla Gaziantep'in adeta bir liman şehri olacağını kaydetti. ASKON Gaziantep Şubesi'nin aylık ekonomi değerlendirme toplantısında konuşan Vali Gül, "Gaziantep'in daha iyisini yapabilecek potansiyeli. Limana ulaşımının kolaylaşması da bu potansiyeli daha da arttıracak" dedi. Amanos tünelinin yapımına bu yıl başlanacağını açıklayan Vali Gül, "Gaziantep'in Akdeniz'e ulama mesafesini 100 kilometreye düşürecek liman 3 yılda tamamlanarak hizmete girecektir. Limana kolay ulaşım halen ihracatta 5. sırada olan Gaziantep'i bir adım ileriye götürecek hem Türkiye'nin gelişmesine, ilerlemesine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da daha çok katkı sunacak" diye konuştu. Toplantıda konuşan Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kentin bir ticaret, sanayi ve ekonomi şehri olduğunu kaydederek şehrin bu günlere çok büyük fedakârlıklar, emekler göstererek geldiğini ifade ederken, milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise teknoloji ve inovasyonu kullanarak ülkeyi 2023, 2053, 2071 vizyonuna taşımak, ekonomi ve ihracatı çok daha ileri noktalara ulaştırmak için herkesin bir tuğla koyması gerektiğini dile getirdi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Gaziantep'in bu yılın ilk 4 ayındaki toplam ihracatının 2,5 milyar doları bulduğunu belirterek kenttin küresel anlamda sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iyi bir gidişat gösterdiğini aktardı. Gaziantep'in Ocak'ta 576 milyon, Şubat'ta 587 milyon, Mart'ta 643 milyon, Nisan ayında ise 687 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurgulayan Aydın, yılsonunda ise ihracatın 8 milyar doları bulmasını beklendiğini sözlerine ekledi.