Adanalı öğretmenler Finlandiya’da eğitim aldı

BUGÜN NELER OLDU

, doğa harikası gölleri, kuzey ışıkları, husky köpekleri ile meşhur olan Finlandiya, son yıllar da eğitim sistemleri ile elde ettikleri başarılı sonuçlarla göze çarpmakta. Finlilerin geleneksel eğitim anlayışından çok uzak olan bu eğitim sistemleri, sadece mutlu değil aynı zamanda başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle ünlü. Adana'da Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu daha olumlu bir okul iklimi oluşturmak adına uygulanmakta olduğu "Her Arkadaş Bir Paydaş" isimli Erasmus+ projesi kapsamında Finlandiya'ya Personel Hareketliliği gerçekleştirdi. Bu hareketlikte öğretmenler öğrenim koçluğu ve akran zorbalıkları konusunda eğitimler aldı. Alınan eğitimler doğrultusunda gerçekleştirilen okul ziyaretleriyle, edinilen bilgilerin Fin eğitim sistemi içerisindeki uygulama alanları gözlemlendi.