Alper Fındık Türkiye ikincisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

OSMANIYELI atlet Alper Fındık, Mersin'in düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliğinden 2000 metrede ikinci oldu. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Mersin'de 350 sporcunun katılımı ile düzenlenenNevin Yanıt Atletizm Komplesi'nde yapılan yarışların ardından tamamlandı. Osmaniye adına yarışmaya katılan