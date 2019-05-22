ÇÜTAM konferansları tüm hızıyla sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi farklı konu ve konuklarla takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. ÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Demirci Orel 'Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Aile ve Medyanın Rolü' konulu sunumuyla, ÇÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Kazım Artut "Çocuk Resimleri Bize Neyi Anlatır?" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Çocukların doğrudan satın almalarda önemli miktarlarda para harcarken yetişkinler tarafından alınan birçok tüketim kararlarını da gittikçe daha fazla etkilediğine değinen Prof. Dr. Orel ailelerin çocukların kararlarını önemsedikçe çocuk tüketicilerin satın alma kararlarında daha etkin olmaya başladıklarını ifade etti. Günümüzde çocukların pazarı etkileyici kritik rollerinin, onların önemini arttırdığını ve birincil pazar olarak nitelendirildiklerini söyleyen Prof. Dr. Orel pazarlamacıların tüketici olarak çocuklara yakın ilgi gösterdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Orel, ebeveynler dışında tüketici sosyalleşmesinde kitle iletişim araçlarının (medya) da oldukça etkili olduğunu ifade etti.