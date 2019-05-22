Cüzdanınıza bakmadan para harcamayın!

BUGÜN NELER OLDU

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ve Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(ATÜ) İşletme Bölümü birlikteliği ile öğrencilere "Ekonominin Kodları" eğitimi verildi. Adana Sanayi Odası (ADASO) Konferans Salonunda düzenlenen eğitim öncesi konuşma yapan Adana İş Kadınları Derneği (İŞKAD)Başkanı Berman Mantı, "Günümüzde hiç bir ekonomi birbirinden bağımsız değil. Antik Çağda yaşamıyoruz, birbirinden kopuk ve bağımsız ekonomiler çok geride kaldı. Yapay Zeka Çağına geldiğiniz şu günlerde şirketlerin geleceklerini, dünya ekonomisini ve trendini iyi okuyarak yön vermeliyiz. Cüzdanımıza bakmadan para harcamamız nasıl mümkün değilse, global ekonomiye bakmadan şirketimizle ilgili bir karar da vermememiz gerekiyor" dedi. Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(ATÜ) İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Efe Efeoğlu, "Dünyada meydana gelen bilgi üretimindeki artış, hızlı ve güçlü bir değişimi de beraberinde getiriyor. Bu değişim dalgası bir çok sektörü etkilediği gibi genelde tüm eğitim sistemini, özelde ise yüksek öğretimi de derinden etkiliyor. Günümüzde bilgideki artış ve meydana gelen değişim mesleki becerinin de süresini kısalttı. Eskiden bir üniversite mezunu edindiği bilgi ve kazandığı beceri ile 40-50 yıl para kazanabiliyordu. Bugün ise bu süre 2 yıla düştü." şeklinde konuştu