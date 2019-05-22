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Merkezi umut oluyor

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Engelsiz Yaşam Merkezi umut oluyor
GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesince yaklaşık iki ay önce faaliyete geçirilen Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra sanat ve spor kurslarıyla engellilere umut oluyor. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuveyt Fonu'ndan "Suriyeli Mültecileri ve Türkiye'de Onları Ağırlayan Toplulukları Destekleme Hibesi" kapsamında 5 milyon dolar hibe alınan ve yaklaşık 2 ay önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılan merkez, faaliyetleriyle engellilerin yaşamına dokunuyor. Burç Ormanı yanında 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda kurulan ve tüm engel gruplarına hizmet veren merkez, engellilerin sosyal yaşama dahil olmalarına katkı sağlıyor.
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Engelsiz Yaşam Merkezi umut oluyor
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