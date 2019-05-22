Fotoğrafçılık kulübü üyeleri kampa girdi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Medya Kulübü, Tatlısu da uygulamalı 'Fotoğrafçılık Kampı' düzenledi. Fotoğrafçılık Kulübü'nün teorik derslerinden sonraki aşama olan pratik çalışmaların yapıldığı kampta, Girne Üniversitesi Müzik Kulübü ve Edebiyat Kulübü üyelerinin katkılarıyla müzik ve şiir dinletisi etkinlikleri de yapıldı. Kampa katılım gösteren Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Sancak, bütün yıl boyu süren kulüp faaliyetlerini öğrencilerin motivasyonunu arttıran önemli bir etken olarak gördüklerini ifade etti. Katılımcılara çadır kurma ve kampçılık eğitimi de verilen kamp sonunda kulüplere üye öğrenciler ders dışı kültür, sanat ve spor etkinliklerini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.