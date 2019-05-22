Güney’in Süper Lig yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de bölgemiz takımları Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep ve Hatayspor bugün Süper Lig yolculuğu için kapışacak.Hazırlıklarını tamamlayan Adana, Hatay ve Gaziantep üç maçlık seri sonunda taraftarını coşturmak istiyor.PERDEYI saat 19.00'da açacak olan Gazişehir Gaziantep evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.Rövanşa avantajla gitmek isteyen üç takım 90 dakika öncesi büyük heyecan yaşıyor.LIGIN son 2 haftasında Balıkesir Balktok'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.Son 4 maçında da galibiyet alan Hatayspor ise 13 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alan bordobeyazlılar, Adana'ya 13 maçlık namağlup serisi ile geliyor. Spor Toto 1. Lig'de normal sezonda iki takımın kendi aralarında oynadığı maçlarda, Adana Demirspor 5 Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanırken,Ligde üstünlüğü elinde bulunduran Mavi Şimşekler 25 yıllık özlemi bu sezon bitirmenin hesabını yaparken Hatay Süper Lig'e odaklandı.ADANA'DA oynanacak dev karşılaşma öncesi taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 15 bin bilet 40 dakikada tükendi. Yine bir rekora imza atan Adanalı taraftarlar takımlarını bu zorlu mücadelede yalnız bırakmamak için tribündeki yerini alacak. Yönetim, Hataysporlu taraftarlara ise 800 bilet ayırdı.HATAY Valisi Rahmi Doğan play-off maçlarında mücadele verecek Hatayspor için tüm kentin maddi destek vermesini istedi. Hatayspor'a güvendiklerini kaydeden Vali Doğan, "Futbolcular ve yöneticiler çok heyecanlı. Şehirde de böyle bir beklenti var. Ama şehrin de takıma sahip çıkması lazım" diye konuştu.SÜPER Lig mücadelesi veren Gazişehir ise Osmanlıspor ile yatıp Osmanlıspor ile kalkıyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Son maçlarımıza çıkıyoruz. Rakibimiz Osmanlı, ilk maçını kazanıp ikinci karşılaşmaya avantajlı çıkmak izktiyoruz. Bunun için taraftar desteği şart" dedi.FUTBOLCULARINA güveninin tam olduğunu söyleyen Altıparmak, "Playoff maçları farklı geçer. Tüm takımlar bütün güçlerini sahaya yansıtır ve kazanmak için oynar. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar kenetlendi. Gaziantep'e kupayı getireceğiz" diye konuştu.