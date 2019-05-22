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’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Hatay’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
HATAY'IN Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü tutuklandı. Jandarma ekipleri, Suriye uyruklu H.İ (22) yönetimindeki 31 ARU 20 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Şüpheli, jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçarken yol kenarında bekleyen askerlerden birine çarptı. Minibüsü takip eden güvenlik güçleri aracı yola kapan atarak durdurdu. Sürücü H.İ. gözaltına alınırken minibüste yapılan aramada yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.
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Hatay’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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