Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karpuz festivali için geri sayım

Karpuz festivali için geri sayım

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Karpuz festivali için geri sayım
BU yıl 21 Haziran'da üçüncüsü düzenlenecek olan Adana Karpuz Festivali hazırlık toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve festival hazırlıklarında görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kentin sahip olduğu değerlerin tanıtımı ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini, bu konudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Merkez Park'ta, 21 Haziran tarihinde yapılacak olan "Adana 3.Karpuz Festivali" hazırlık toplantısı, yapılan çalışmaların sunumlar eşliğinde belirtilmesinin ardından, festivalin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla dile getirilen görüşlerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karpuz festivali için geri sayım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN