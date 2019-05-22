Karpuz festivali için geri sayım

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yıl 21 Haziran'da üçüncüsü düzenlenecek olan Adana Karpuz Festivali hazırlık toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve festival hazırlıklarında görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kentin sahip olduğu değerlerin tanıtımı ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini, bu konudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Merkez Park'ta, 21 Haziran tarihinde yapılacak olan "Adana 3.Karpuz Festivali" hazırlık toplantısı, yapılan çalışmaların sunumlar eşliğinde belirtilmesinin ardından, festivalin en güzel şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla dile getirilen görüşlerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle sona erdi.