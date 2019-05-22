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Melih ABİ: Ağaçları budadınız dalları ne zaman kaldıracaksınız

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Melih ABİ: Ağaçları budadınız dalları ne zaman kaldıracaksınız
Adana'da belediye görevlileri ağaçları buduyor.
Dahası şekillendiriliyor.
Görsellik adına güzel şeyler oluyor.
Ama budanan dallar, yapraklar düştüğü yerde kalıyor.
Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kaldırım kenarı.
15 gün önce ağaçların dalları kesilmiş.
Ama hala temizlik yapılmamış.
Dallar kurumaya başlamış bile.
O dallarla yangın bile çıkabilir.
İş yapın kardeşim biraz!
Kestiniz biçtiniz dalları neden öyle bıraktınız!
Aloo...
Başkan kaldırt şu kurumuş dalları!

Adana'da yollar bozuk kim yapacak

TAMER Aydoğan emekli olduktan sonra Sarıçam'da bir ev alarak memleketi olan Adana'da yaşamaya başladığını söylüyor.
"Adana Türkiye'nin 4. büyük kenti.
Ama yolları köy yollarından beter.
Adeta köstebek yuvası gibi.
Muhtara derdimizi anlatıyoruz ilgilenmiyor.
Belediyeler suçu birbirine atıyor.
Şikayet etmediğim yer kalmadı maalesef bu bozuk yolların düzelmesini sağlayamadım.
Ülkemizin bir çok ilinde çalıştım.
Adana gibisini görmedim.
Hizmet konusunda niye bu kadar sorun yaşıyoruz" diyor.
Halk hizmet istiyor beyler hizmet!
Düzeltin şu yolları!
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Melih ABİ: Ağaçları budadınız dalları ne zaman kaldıracaksınız
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