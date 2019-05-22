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Öğrenciler diledi, Bingöl yerine getirdi

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Öğrenciler diledi, Bingöl yerine getirdi
ADANA'DA Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, ziyaret ettiği okulda öğrencilerden isteklerini öğrendi, onları makamına çağırarak dileklerini yerine getirdi. Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Şiir Dinletisi" programında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, öğrencilere "Seni ne mutlu eder?" diye sordu. Öğrenciler, dileklerini birer mektup yazarak Kaymakam Bingöl'e ilettiler. Bingöl kendisine iletilen mektuptaki her öğrencinin dileğini yerine getirerek onlara sürpriz yapmak için onları, öğretmenleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik eşliğinde makamında misafir etti.
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