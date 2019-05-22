Şahin’den çiftçiye fide desteği

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Oğuzeli ilçesinde 300 çiftçiye 285 bin adet patlıcan fidesiyle Şehitkâmil ve Şahinbey ilçesinde 150 çiftçiye, 155 bin domates fidesi dağıtıldı. Büyükşehir tarafından Nurdağı ve İslahiye ilçesinde kırmızıbiber fidesi dağıtımıyla başlanan destekleme çalışmaları, Oğuzeli ilçesinde patlıcan fidesi, Şehitkâmil ve Şahinbey ilçesinde domates fidesi dağıtımıyla devam etti. Önümüzdeki günlerde diğer ilçeler de fide dağıtım çalışmaları sürdürülecek. Oğuzeli ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarıma yönelik destekler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Oğuzeli'nde 300 çiftçiye 285 bin adet patlıcan fidesi dağıttıklarını dile getiren Şahin, "Niye bunu yapıyoruz? Patlıcan, ev ekonomisi için çok önemli, hanımlar evde kurutma yapıyor. O yüzden biz de 285 bin fideyi, çiftçimizle buluşturuyoruz. Bunu şimdi yapmıyoruz, tam 6 yıldır bu işi yapıyoruz" dedi. Göreve gelin gelmez, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduklarını söyleyen Şahin, "Toprağın sulanmasında, bölge için verilecek desteklerde, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve arıcılık alanına eğildik. Meralarda sondaj vurduk, güneş enerjisiyle küçükbaş hayvanların su ihtiyacı için çalıştık. 'Ne kadar süt o kadar su' dedik. Bunlarla ilgili çok özel projeler yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler de şöyle konuştu: "Çiftçimize yerli Sof cinsi domates fidesi dağıtıyoruz. 150 çiftçimize biner adet domates fidesi dağıttık, bunların ürünün her biri 500 gram geliyor. Biz özellikle yöresel ürünlerin artmasından yanayız. İslahiye'de biber, merkezde sof domatesi, Oğuzeli'nde patlıcan üretiminin artmasını ve üreticinin toprakla tam kavuşmasını sağlıyoruz" dedi.