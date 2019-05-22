Uyuşturucuya geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik ortak operasyon düzenledi. Yavuzlar, Sümer, Doğankent, Güzelyalı, Gürselpaşa, Yavuz Sultan Selim ve Yeşilyurt mahallelerinde yapılan baskılarda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 4 kilo 820 gram skunk esrar, 78 kök kenevir, 132,82 gram sentetik uyuşturucu, 339,82 gram esrar, 103 gram toz esrar, hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca 59 polisle yapılan uygulamada ise 128 araç ve 186 şüpheli kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 2 araç sürücüsüne 5 bin 273 lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların sürekli devam edeceğini kaydetti.