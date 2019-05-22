Vatandaşın huzur ve rahatı önceliğimiz

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in neresinde bir sorun varsa müdahale etmeye çalışacaklarını belirtti. İlçe belediyesi sorumluluk alanında olmamasına rağmen Sarıçam deresinde geniş çaplı bir temizlik yaptıklarını söyleyen Başkan Kocaispir; 'Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru bizim için önemli. Bunun için Sarıçam deresinde yaklaşık 5 bin 500 metre alanı temizleyerek vatandaşlarımızı rahatsız eden molozlar ve atıklar ekiplerimiz tarafından temizlendi. Sivrisinek üreme merkezleri yok edildi" dedi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaispir Sarıçam Deresi'nde oluşan aksaklıkların giderilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapılıp derenin acilen kalıcı çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Yüreğir'de yaşayan bütün vatandaşların rahat etmesi için çalışacaklarını belirten Kocaispir, "Belediyemiz sorumluluğunda olsun olmasın ilçedeki sorunlara anında müdahale ederek vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba göstereceğiz " şeklinde konuştu.