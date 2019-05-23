250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

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250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği TIR'ın sürücüsü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Ekip, şehre giriş yapan bir TIR'ı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sakarya Mahallesi yakınında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, TIR'ın dorsesindeki çuvallarda 48 pakette 250 kilogram 600 gram esrar bulundu. Bunun üzerine sürücü Danış K. (36) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.