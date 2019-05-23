Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > 250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi

Giriş Tarihi: 23.5.2019
250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
ADANA'DA 250 kilogram 600 gram esrarın ele geçirildiği TIR'ın sürücüsü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını aldı. Ekip, şehre giriş yapan bir TIR'ı takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sakarya Mahallesi yakınında durdurdu. Narkotik dedektör köpeği "Coco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, TIR'ın dorsesindeki çuvallarda 48 pakette 250 kilogram 600 gram esrar bulundu. Bunun üzerine sürücü Danış K. (36) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
250 kilogram 600 gram esrar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN