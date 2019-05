8 kadından biri meme kanseri

BUGÜN NELER OLDU

Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay İrkörücü, 1970'li yıllarda her 11 kadından birinde meme kanseri görülürken, günümüzde her 8 kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. İrkörücü, Adana Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, kadın emniyet mensuplarına yönelik verdiği konferansta, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu söyledi. Tedavide erken teşhisin önemine dikkati çeken Prof. Dr. İrkörücü, özellikle birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınların daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Prof. Dr. İrkörücü, "1970'li yıllarda her 11 kadından birinde meme kanseri görülürken, günümüzde her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Meme kanseri için en önemli risk faktörü kadın olmaktır. Erkeklerde de nadiren meme kanseri görülmektedir. Her 100 meme kanserinden sadece biri erkeklerde görülmektedir" dedi. Meme kanseri belirtilerini bilmenin ve erken evrede yakalamanın tedavinin başarısında en belirleyici unsur olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Oktay İrkörücü, meme kanserinin görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığını ve en çok 50-70 yaş aralığında görüldüğünü belirterek, "Anne ya da kardeşte meme kanseri görüldüğünde hastalığa yakalanma riski toplumun diğer bireylerine göre 1.5 ila 3 kat artmaktadır" dedi.