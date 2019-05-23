‘Dolabını Gönüllere Aç’ Projesi büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde TDP(Toplumsal Duyarlılık Projeleri) dersi kapsamında GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından "Dolabını Gönüllere Aç" isimli proje gerçekleştirildi. Proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Aytaç proje ile ilgili, "Yaptığımız şeyin öğrencilerimize faydası olsun istedik. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kıyafet konusunda destek sağlayarak bu projeye başladık. Fakültemizden de dışarıdan da hassasiyet göstererek bize destek sağlayan birçok kişi oldu. Bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Hatta daha da geniş kapsamlı bir hale getirmek istiyoruz" dedi.