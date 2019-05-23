Eczacılardan ‘Camdan Öyküler’ fotoğraf sergisi

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Tarsus İlçesi'nde faaliyet gösteren eczacıların çektikleri fotoğrafların yer aldığı "Camdan Öyküler" konulu fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Aralarında 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun ve eşi Hatice Uzun'un da bulunduğu 13 eczacının objektifleri yansıyan 74 fotoğrafın yer aldığı sergi Mehmet Bal Sergi Salonu'nda Kaymakam Yüksel Ünal tarafından açıldı. Fotoğrafçılığın çok önemli sanat olduğunu belirten Kaymakam Yüksel Ünal, "Fotoğraf sanatı anı yakalamaktır. O andaki duyguyu yansıtmak çok önemlidir. Fotoğrafçılık sanatı dünyasında en önemli ödülleri alanlar işte o anı en iyi şekilde yakalayanlardır. Birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğu insan temalı fotoğraf sergisinde asıl mesleği eczacılık olanların meslekleri dışında böylesine anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirmelerini görmek bizleri sevindirmektedir" dedi. Eczacı Kamer Mut Arı ise, "Sergimiz, fotoğraf sanatçısı Mehmet İlbaysözü önderliğinde, Tarsus eczacıları, eczane çalışanları ve yakınlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandı" dedi.