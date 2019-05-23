Eda’nın gözü milli formada

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ürkiye birinciliği derecesi olan genç halterci Eda Nur Doğucu, hayali olan milli formayı giyebilmek için haftanın 6 günü disiplinli bir antrenman programı uyguluyor. Adana'da Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Doğucu, 3 yıl önce halter yapan ağabeyinin antrenmanlarını merak ettiği için birlikte spor salonuna gitmeye başladı.
Salondaki antrenörün dikkatini çeken Doğucu, görevlilerin yönlendirmesiyle abisinin yanında bu spora başladı.
GÜÇLÜKLE KATILIYOR
Katıldığı Adana ve ülke geneli turnuvalarda dereceler alan Doğucu, son olarak Kütahya Simav'da yapılan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 49 kiloda Türkiye birincisi oldu.
Kulübünde kilosunda tek kadın halterci olduğu için ülke geneli kulüpler arası müsabakalara katılamayan, bu nedenle kariyerinde dereceleri zenginleştirmekte zorlanan Doğucu, ferdi müsabakalara da maddi olumsuzluklar nedeniyle güçlükle katılıyor.
TEK KADIN HALTERCİ
Eda Nur, kilosunda kulübünde tek kadın halterci olması nedeniyle ülke geneli kulüpler arası müsabakalara katılamadığını, bu durumun kariyerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Doğucu, "Sporda kariyer yapmak istiyorum. Çünkü bu kadar emek vermişken vazgeçmek olmaz. Bayrağımızı göndere çektirene kadar durmak yok. İnşallah yurt dışında uluslararası bir şampiyonada milli formayla ülkemi temsil ederim. Üniversiteyi de kazanıp ileride iyi bir antrenör olabilirim" dedi.
AİLESİNİN DESTEĞİ BÜYÜK
Ailesinin desteğini hep arkasında gördüğünü ifade eden Doğucu, "Gerek maddi gerekse manevi yönden desteklerini hiç çekmediler. Ağabeyim özellikle çok yanımdaydı. Her zaman 'Sen pes etme bir gün kazanacağına inanıyoruz' diyerek beni motive ediyorlardı" dedi.
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Olumsuzlukların kendisini yıpratmasına izin vermeden temmuz ayında Sivas'taki Büyükler Türkiye Şampiyonası için haftanın 6 günü hazırlıklarını sürdüren Doğucu, bir gün milli forma giyme azmiyle çalışıyor.