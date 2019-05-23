Eda’nın gözü milli formada

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye birinciliği derecesi olan genç halterci Eda Nur Doğucu, hayali olan milli formayı giyebilmek için haftanın 6 günü disiplinli bir antrenman programı uyguluyor.Salondaki antrenörün dikkatini çeken Doğucu, görevlilerin yönlendirmesiyle abisinin yanında bu spora başladı.Katıldığı Adana ve ülke geneli turnuvalarda dereceler alan Doğucu,Kulübünde kilosunda tek kadın halterci olduğu için ülke geneli kulüpler arası müsabakalara katılamayan, bu nedenle kariyerinde dereceleri zenginleştirmekte zorlananEda Nur, kilosunda kulübünde tek kadın halterci olması nedeniyle ülke geneli kulüpler arası müsabakalara katılamadığını, bu durumun kariyerini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Doğucu, "Sporda kariyer yapmak istiyorum. Çünkü bu kadar emek vermişken vazgeçmek olmaz. Bayrağımızı göndere çektirene kadar durmak yok. İnşallah yurt dışında uluslararası bir şampiyonada milli formayla ülkemi temsil ederim. Üniversiteyi de kazanıp ileride iyi bir antrenör olabilirim" dedi.Ailesinin desteğini hep arkasında gördüğünü ifade eden Doğucu, "Gerek maddi gerekse manevi yönden desteklerini hiç çekmediler. Ağabeyim özellikle çok yanımdaydı. Her zaman 'Sen pes etme bir gün kazanacağına inanıyoruz' diyerek beni motive ediyorlardı" dedi.Olumsuzlukların kendisini yıpratmasına izin vermeden temmuz ayında Sivas'taki Büyükler Türkiye Şampiyonası için haftanın 6 günü hazırlıklarını sürdüren Doğucu, bir gün milli forma giyme azmiyle çalışıyor.