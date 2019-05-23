Felçli kadının tek odada yaşam mücadelesi

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kanser, felç, işitme bozukluğu gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sıkıntı çeken kadın, tek çocuğuyla bir odalı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor. Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, tek odalı harabeye dönmüş kiralık bir evde, 16 yaşındaki oğlu Ali Çidam ile yaşayan Gülay Çidam, yaklaşık 5 sene önce kendisi gibi kanser hastası eşi Hasan Çidam'ı kaybetti. Eşinin ölümünün ardından çeşitli sıkıntılar yaşayan 56 yaşındaki Çidam'a, iki ayda bir 750 lira olarak ödenen dul ve yetim aylığı bağlandı. Bu süreçte geçim sıkıntısı süren anne Gülay Çidam, göğüs kanseri olduğunu öğrendikten sonra çeşitli hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Felç geçirmesi nedeniyle sol kolunu kullanamayan Çidam ile günübirlik işlerde çalışarak kemoterapi tedavisi gören annesine bakmaya çalışan oğlunun durumundan haberdar olan Yetimler Cemiyeti, aileye yardım için çalışma başlattı. Yetimler Cemiyeti Başkanı Gökhan Duru, ailenin yaşadığı zor durumdan haberdar olduktan sonra hemen çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Cemiyet olarak kentteki yetim çocukların kendi ayakları üzerinde durması amacıyla çalışma yaptıklarını belirten Duru, şöyle konuştu: ""Bu kapsamda hane ziyaretleri sırasında Çidam ailesine ulaştık. Gülay teyzemiz 56 yaşında ve kanser hastası. Kültürel ve tarihi sorumluluğumuzun da bir gereği olarak biz Adana'mızda yetimlerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda Gülay teyzemiz başta olmak üzere mağduriyet yaşayan tüm ailelerimiz için kamuoyunu desteğe davet ediyorum. Öncelikle amacımız, temel insani yardım için cemiyet olarak aileye yeni bir ev kiralamak. Gülay teyzemizin tekerlekli sandalyeden yürütece kadar bütün ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Diğer kurumların yapabileceği sosyal yardımlar başta olmak üzere tüm yardımların bu ailemize yönlendirilmesi lazım."