Gelenek bozulmadı

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SAKARYA Sapanca'daki 'Okullararası Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Adana ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin erkek kürek takımı şampiyon oldu. Başarının önemli mimarlarından olan ÇEAŞ Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kürek-Kano Antrenörü Tekin Müştekin, "Parolamız, 'Emek olmadan başarı olmaz.' Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 4 YIL önce göreve başladığında okulun kapılarını Seyhan baraj gölüne açarak kürek ve kano sporlarının yapılmasına vesile olan Müştekin, "Akademik seviyesi yüksek olan okulda öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, ders yoğunluğundan stres yaşayan öğrencileri rahatlatmak ve fiziksel gelişimlerine yardımcı oldum. En önemlisi ise bu sporu Adana'da yaygınlaştırdığımız için çok mutluyum. Bu sporları tabana yaymak için elimden geleni yapacağım" dedi.Arda Ayvataş, Berkin Mutlu, Aybars Yeni, Barış Yılmaz, Rıdvan Berk Yaptı, Ahmet Eryılmaz, İsmet Akgümüş'ten oluşan ÇEAŞ Erkek Kürek Takımı Türkiye şampiyonu oldu.OKULLAR Arası Kürek Türkiye Şampiyonası'ndan mutlu dönen ÇEAŞ Anadolu Lisesi erkek kürek takımı soluğu Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanında aldı. Öğrencileri tek tek tebrik eden ve onlarla sohbet eden Vali Demirtaş, geçen yıl Okullar Arası Kürek Türkiye Şampiyonası'nda kız takımı şampiyon olan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin bu yıl da aynı başarıyı göstermesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.